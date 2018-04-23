موقف وزير الدفاع الأمريكي من الحوار مع كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الاثنين، إنه متفائل بالمحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية.

© AFP 2018 / Ed JONES الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية عندما يسمح الوضع بذلك

وأضاف ماتيس أنه متفائل أن تكون المحادثات "مثمرة"، حسب "رويترز".

وأكد ماتيس قبل اجتماع له مع نظيره التايلاندي أنه "في الوقت الراهن، أعتقد أن هناك أسبابا كثيرة تدعو للتفاؤل بأن المفاوضات ستكون مثمرة، وسوف نرى".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن كوريا الشمالية "قبل أن ترى تحركا ملموسا من جانبها باتجاه نزع السلاح النووي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 22 أبريل/ نيسان الجاري، إن الطريق مازال طويلا أمام حل الأزمة النووية الكورية الشمالية، متحدثا بنبرة حذرة، بعد يوم من تعهد كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية، مما أنعش الآمال قبل القمتين المزمعتين مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة.