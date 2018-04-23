أمريكا تعلن شرط رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، الشرط الأمريكي لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية.

واشنطن —سبوتنيك. قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن كوريا الشمالية "قبل أن ترى تحركا ملموسا من جانبها باتجاه نزع السلاح النووي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 22 أبريل/ نيسان الجاري، إن الطريق مازال طويلا أمام حل الأزمة النووية الكورية الشمالية، متحدثا بنبرة حذرة، بعد يوم من تعهد كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية، مما أنعش الآمال قبل القمتين المزمعتين مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

….We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t — only time will tell….But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا. ربما تنجح (الجهود) وربما لا- فقط الوقت سيخبرنا".

ونقلت وسائل إعلام رسمية، أن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية شمالي البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت ممثلة الأمم المتحدة لقضايا نزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو، عن ترحيب الأمم المتحدة بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه دعم الحوار بين الكوريتين.