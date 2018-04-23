ترامب: الأمريكان عادوا إلى العمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الأمريكيين عادوا إلى العمل.

وأضاف الرئيس الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أنه منذ يناير/ كانون الثاني 2017 انخفض عدد الأشخاص الذين يستخدمون قسائم الطعام بمقدار 1,9 مليون شخص.

Here’s a great stat — since January 2017, the number of people forced to use food stamps is down 1.9 million. The American people are finally back to work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2018

وقال الرئيس "الأمريكان عادوا إلى العمل أخيرا".

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع، في يناير الماضي إلى أدنى مستوى خلال 45 عاما.