الشرطة الكندية: 9 قتلى و16 مصابا في حادث الدهس بسيارة فان

أكدت الشرطة الكندية بتورنتو أن 9 قتلى و 16 مصابا في حادث الدهس بالسيارة الفان الذي وقع اليوم.

وقالت الشرطة إن سيارة فان بيضاء قتلت 9 أشخاص وأصابت 16 آخرين، حسب رويترز.

UPDATE: 9 people died and 16 were injured after a van drove into pedestrians in Toronto, Canada. The driver is in custody but police haven’t released information on their identity or motive. pic.twitter.com/kYVEImPTjO — AJ+ (@ajplus) April 23, 2018

وقام سائق الفان بالسير فوق رصيف مزدحم بالمارة في مدينة تورونتو بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقال، نائب قائد شرطة تورنتو، بيتر يون، إن الحادث وقع بينما كان الموظفون في استراحة غداء.

وأكد شاهد عيان أن السائق كان يستهدف المارة عن عمد.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الكندية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة.