"مجموعة السبع" تعلق على تصريحات كوريا الشمالية الأخيرة

إننا نعتبر أن التصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية بشأن وقف التجارب النووية، وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وإغلاق مراكز الاختبار خطوة أولى نحو نزع السلاح النووي الكامل.
وأيدت دول مجموعة السبع التوصل إلى حل دبلوماسي لمسائل نزع الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.
في السياق ذاته، اتهمت مجموعة "السبعة"، روسيا بسلوك مزعزع للاستقرار، لكنها أبدت في الوقت ذاته استعدادها للتعاون حول الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.
وجاء في البيان الختامي: "نحن ملتزمون بحماية وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد. وهي تعارض سلوك روسيا غير المسؤول والمزعزع للاستقرار، بما في ذلك التدخل في الأنظمة الديمقراطية للبلدان الأخرى، على الرغم من ذلك، سنواصل التعاون مع روسيا في قضايا الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية".
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