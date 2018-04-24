ارتفاع عدد قتلى حادث الدهس في كندا

صرح مارك ساندرز قائد شرطة مدينة تورونتو الكندية، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بعدما دهس رجل عمره 25 مارة في شمال المدينة.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI تحديد هوية المشتبه به في حادث الدهس بتورونتو

ونقلت رويترز عن ساندرز قوله:

إن المشتبه به في الحادث، وهو أليك ميانسيان، لم يكن معروفا لدى الشرطة وإن دوافعه لا تزال مجهولة.

وكانت الشرطة الكندية قد أكدت في وقت سابق، أن 9 قتلى و 16 مصابا في حادث الدهس بالسيارة الفان، حيث سار السائق فوق رصيف مزدحم بالمارة في مدينة تورونتو بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال، نائب قائد شرطة تورنتو، بيتر يون، إن الحادث وقع بينما كان الموظفون في استراحة غداء، وأكد شاهد عيان أن السائق كان يستهدف المارة عن عمد، وأكدت العديد من وسائل الإعلام الكندية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن المشتبه به في هجوم السيارة الفان يدعى أليك ميناسيان ويبلغ من العمر 25 عاما، حسبما نقلت رويترز، ونقلت الهيئة عن مسؤولين حكوميين قولهم: إن المشتبه به ليس له علاقة بأي جماعة إرهابية منظمة.