إصابة شرطيين ومدني في إطلاق نار بمتجر أمريكي

وكانت شرطة سان برونو في كاليفورنيا، قد أكدت معلومات، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، حول إصابة 4 أشخاص بجروح بإطلاق النار في مقر يوتيوب ومقتل شخص واحد.
وقال رئيس شرطة المدينة للصحفيين: "في المجموع لدينا 4 ضحايا (مصابين)، تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية، وشخص آخر، الذي توفي في المبنى".
وأفاد أحد ممثلي مستشفى سان فرانسيسكو، بأن 3 أشخاص نقلوا إلى المنشأة الطبية، أحدهم في حالة حرجة، وكانت ذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وقد ماتت.
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