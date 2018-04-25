إيران تستأنف عمل منشآتها النووية المتوقفة في حال خروج واشنطن من الصفقة النووية

وشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، هجوما لاذعا على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد طالب الدول العربية الرغبة في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أن تدفع أموالا مقابل بقاء تلك القوات، بحسب قوله.

ودعا روحاني الرئيس الأمريكي أن يبرهن أولا مدى تنفيذه والتزامه بالاتفاق النووي، ثم يدعو الى التشكيك به.

وقال الرئيس الإيراني:

"إيران أثبتت عبر الاتفاق النووي أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يكذبان على العالم بشأن إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أغلب مشاكل المنطقة ناجمة عن خطأ الغرب في إدارة شعوب هذه المنطقة.







