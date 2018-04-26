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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018

    الإعلان عن موعد ومكان القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين

    © AP Photo / CCTV
    العالم
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    أعلن رئيس الإدارة الرئاسية، ليم جونغ سوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عند خط ترسيم الحدود العسكري، يوم الجمعة في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت موسكو) قبل بدء القمة الثالثة بين الكوريتين.

    كوريا الجنوبية — سبوتنيك. وذكر ليم جونغ سوك، أن الزعيمين سيجتمعان في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في "بانمونجوم".

    زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون يراقب تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 4 يوليو/ تموز 2017
    © REUTERS / KCNA
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    هذا ومن المقرر، أن يبدأ الاجتماع في 10.30 (04.30 بتوقيت موسكو) في جناح "دار السلم" في الجنوب من المنطقة المنزوعة السلاح.

    كما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية، انه سيتم توقيع وثيقة مشتركة في ختام القمة بين الكوريتين.

    ووفقا له، سيجري تحديد صيغة ومكان التوقيع خلال الاجتماع.

    وأضاف المسؤول، تختتم القمة بمأدبة تبدأ في الساعة 18.30 [12.30 بتوقيت موسكو].

    وأكد، أن كيم جونغ أون، خلال القمة مع كوريا الجنوبية سترافقه شقيقته كيم يو تشونغ.

    كيم جونغ أون
    © REUTERS / KCNA
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    وأشار، إلى أنه سيشارك مع كيم جونغ أون، في المفاوضات وفد يتكون من رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية كوريا الشمالية كيم يونغ نام، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم يونغ تشول، و تسوي هوي ولي سو يونغ، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، لي ميونغ سو، و وزير القوات المسلحة الشعبية باك يونغ سيك، ووزير الخارجية لي يونغ هو ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم، لي سول كوون.

    يذكر أن لقاء قمة تاريخي، سيجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد يوم 27 نيسان/أبريل الحالي، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريين الشمالي والجنوبي، كثمرة لزيادة دفء العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي جرت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، منذ فترة زمنية قريبة.

    وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن لقائه مع الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، سيعقد في وقت قريب.

    وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدء من 21 نيسان /أبريل الحالي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار الكوريتين, سلام, محادثات, قمة, مون جاي إن, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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