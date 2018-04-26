الإعلان عن موعد ومكان القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. وذكر ليم جونغ سوك، أن الزعيمين سيجتمعان في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في "بانمونجوم".
كما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية، انه سيتم توقيع وثيقة مشتركة في ختام القمة بين الكوريتين.
ووفقا له، سيجري تحديد صيغة ومكان التوقيع خلال الاجتماع.
وأضاف المسؤول، تختتم القمة بمأدبة تبدأ في الساعة 18.30 [12.30 بتوقيت موسكو].
وأكد، أن كيم جونغ أون، خلال القمة مع كوريا الجنوبية سترافقه شقيقته كيم يو تشونغ.
يذكر أن لقاء قمة تاريخي، سيجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد يوم 27 نيسان/أبريل الحالي، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريين الشمالي والجنوبي، كثمرة لزيادة دفء العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي جرت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، منذ فترة زمنية قريبة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن لقائه مع الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، سيعقد في وقت قريب.
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدء من 21 نيسان /أبريل الحالي.
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