البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم توسيع محاربة "داعش" في سوريا بمساعدة دول المنطقة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم توسيع عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ولا تعتزم سحب قواتها من هناك في الوقت الحالي بسبب زيادة نشاط الإرهابيين.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يقول إنه يرغب في الخروج من سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال ماتيس في كلمة أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون التسليح: "نحن لن نسحب القوات في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي يكثف عملياته.

وتابع وزير الدفاع: "نحن نواصل محاربة الإرهابيين، وسنوسع ذلك عبر إشراك دعم إقليمي وهو تحول كبير نقوم به الآن".

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن عودة العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم قريبة، وذلك لأن بقاءهم هناك لا معنى له مع انتهاء العملية ضد "داعش".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية.