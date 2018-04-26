وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد مصير خطة العمل المشتركة الشاملة التي أبرمها المجتمع الدولي مع إيران.

© REUTERS / RODI SAID البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم توسيع محاربة "داعش" في سوريا بمساعدة دول المنطقة

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماتيس في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "أؤكد لكم أنه لا يوجد قرار نهائي بعد بالخروج من خطة العمل المشتركة مع إيران، ولا تزال المناقشات مستمرة في فريق الأمن القومي، القرار بشأن ما إذا كان بإمكاننا تصحيح الاتفاق النووي للبقاء فيه، أو يقرر الرئيس الانسحاب منه، لم يتخذ بعد".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أن بلاده ترغب بالعمل على اتفاق نووي جديد مع إيران يشمل لاعبين دوليين مثل روسيا وتركيا، في الوقت الذي عبر فيه نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن الصفقة الحالية وضرورة التوصل لاتفاق جديد.

ويذكر أنه في منتصف شهر أيار/ مايو سيحل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان فيه عن نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

والجدير بالذكر أن إيران وقعت عام 2015 اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.