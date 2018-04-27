غوتيريش يتوقع أن يساهم اجتماع قادة الكوريتين في نزع السلاح النووي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتوقع أن تساهم القمة القادمة لرؤساء كوريا الشمالية والجنوبية في جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين عشية الاجتماع: إن "الأمين العام أيد بقوة الجهود التي أدت إلى هذه القمة التاريخية لقادة جمهورية كوريا الشمالية وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الحوار واجتماع القمة هذا يعد خطوة مهمة نحو نزع السلاح النووي بشكل سلمي من كوريا وغيرها من المشاكل".

يذكر أن لقاء قمة تاريخي، سيجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد يوم 27 نيسان/أبريل الحالي، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريين الشمالي والجنوبي، كثمرة لزيادة دفء العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي جرت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، منذ فترة زمنية قريبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن لقائه مع الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، سيعقد في وقت قريب.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدء من 21 نيسان /أبريل الحالي.