ترامب مستعد للعمل مع رئيس أذربيجان لتسوية الأزمة في قرة باغ

أعلن مكتب الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن استعداده للعمل مع نظيره الأذري إلهام علييف، على تسوية الأزمة في قرة باغ.

باكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية: "أعتزم التعاون معكم في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لشعبينا. يمكننا أن نحرز تقدماً في مكافحة الإرهاب المشتركة، في إحداث فرص عمل جديدة تعزيز أمن الطاقة في أوروبا هذه الجهود ستساهم في مكافحة الفساد وتسوية الأزمة في ناغورني قرة باغ بشكل سلمي".

© Sputnik . Murad Orujov أذربيجان تحتج لدى واشنطن

هذا وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، علييف على فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي حصل فيها على 86.02 % من أصوات الناخبين.

يذكر أن الأزمة حول إقليم ناغورني قره باغ، بدأت في شباط/ فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، الخروج من تشكيل جمهورية أذربيجان، وإعلانه (عام 1991) الاستقلال كجمهورية ناغورني قره باغ. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.