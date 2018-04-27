تسجيل
00:09 28 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي

    زاخاروفا عن أمريكا: إنه لأمر مخيف أن يكون العالم في أيدي هؤلاء

    © REUTERS . Stephanie Keith
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    انتقدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية.

    القدس
    © Sputnik . Ariel Schalit
    فلسطينيون: أمريكا وإسرائيل تغادران "اليونسكو" رفضا لـ "الحق الإسلامي" في القدس
    وكتبت زاخاروفا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن الأمريكيين يدفعون ما نسبته 22 في المائة من ميزانية المنظمة الدولية. وقد أشارت هالي إلى أنه "على الرغم من هذا السخاء، فإن آخرين في الأمم المتحدة صوتوا معنا فقط في 31 بالمائة من الحالات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016". ووصفت هذا الموقف بأنه "رد غير مقبول على استثماراتنا".

    وتساءلت زاخاروفا: نيكي هالي، ما الخطب؟ بعد كل شيء، المنطق العبثي هو أيضا منطق، لذا كل شيء صحيح: النسبة المئوية للتصويت يتم تخفيضها بسلاسة إلى مستوى المساهمات الأمريكية.

    وأشارت زاخاراوفا بالأرقام والإحصاءات إلى أنه بلغ حجم المساهمات الأمريكية غير المسددة في عام 2018 — بما في ذلك لعام 2017- ، والمساهمات في الميزانية العادية للأمم المتحدة والمساهمات في ميزانيات عمليات حفظ السلام والمحكمتين الدوليتين، مليارين و278 مليونا و520 ألفا و306 دولارات و88 سنتا. لافتة إلى أنه في هذه الحالة، فإن دين الولايات المتحدة لصالح الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2018 هو 938 مليون دولار و376 ألفا و277 دولارا و47 سنتا.

    وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه منذ العام 2011، لم تساهم الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، مبينة أن مبلغ الديون المتراكمة لهذه المنظمة يبلغ أكثر من 540 مليون دولار.

    ومضت زاخاروفا، قائلة: "لكن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية هو 21 تريليون دولار، أي ما نسبته 106 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. انطلاقا من منطقك، ليس معك ما يصوت، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتحدث هكذا…

    وختمت بالقول: إنه لشيء مخيف بالنسبة للعالم، عندما يكون في أيدي مثل هؤلاء الناس.

    انظر أيضا:

    تخفيض في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018-2019
    الأمم المتحدة تشكر روسيا لتحويلها 77 مليون دولار إلى ميزانية المنظمة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية الروسية, أخبار الأمم المتحدة, أموال, الخارجية الأمريكية, وزارة الخارجية الروسية, مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي, المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, الأمم المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء تقدمن مجموعة من زي السباحة من تصميم ساليناس (Salinas ) في إطار أسبوع الموضة في سان باولو، البرازيل 25 أبريل/ نيسان 2018
    من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك