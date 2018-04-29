مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الملف النووي الإيراني

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، 29 أبريل/نيسان، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الملف النووي الإيراني.

واعتبر بولتون أن عملية نزع الأسلحة النووية في ليبيا يجب أن يشكل نموذجا في ملف كوريا الشمالية، وذلك وفقا لقناة "العربية".

© AP Photo / فرنسا وبريطانيا وألمانيا يؤكدون تأييدهم للاتفاق النووي مع إيران

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي، في بيان، أن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على أن الاتفاق النووي الإيراني هو أفضل وسيلة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال البيان إن اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واتفقا على ضرورة توسيع الاتفاق ليشمل مجالات أخرى مثل الصواريخ الباليستية، وما يحدث عندما تنتهي الصفقة ونشاط ايران الاقليمي المزعزع للاستقرار، بحسب وكالة "رويترز".

الجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد منتصف مايو/ أيار، موعدا نهائيا للإعلان فيه عن نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

وكانت إيران وقعت عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.