رئيس كوريا الجنوبية: يجب منح جائزة نوبل للسلام لترامب

صرح مسؤول في سيؤول، اليوم الاثنين، بأن الرئيس مون جيه- إن قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.

وذكر مسؤول البيت الأزرق الرئاسي الذي أدلى بإفادة لوسائل الإعلام إن مون قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء "الرئيس ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام. ما نحتاجه هو السلام فحسب". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / KCNA ترامب يشيد باتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي

وتعهد مون جيه إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يوم الجمعة، بإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين والعمل نحو"نزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية في أول قمة بين الكوريتين في أكثر من عقد.

ويعد ترامب لعقد قمة مع كيم في أواخر مايو/ أيار أو أوائل يونيو/ حزيران.

وقال المسؤول إن تلك القمة المقبلة كانت الموضوع الرئيسي عندما تبادل كيم ومون حديثا خاصا خلال قمتهما على الحدود.

وفي يناير/ كانون الثاني قال الرئيس الكوري الجنوبي إن ترامب "يستحق أن ينسب له فضل كبير في عقد محادثات بين الكوريتين. من الممكن أن يكون ذلك نتاج العقوبات والضغوط التي قادتها الولايات المتحدة".