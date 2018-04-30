سوريا تعلن موقفها من قمة زعماء الكوريتين

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": تابعت الجمهورية العربية السورية باهتمام اللقاء الذي تم بين رئيسي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكوريا الجنوبية في المنطقة العازلة في بانمونجوم المنعقد بتاريخ 27 أبريل الجاري… وانسجاما مع حرص سوريا على استتباب الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية فإنها ترحب بالإعلان الصادر عن هذا اللقاء لأنه يساهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين وتعزيز التعاون من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين.
وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.
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