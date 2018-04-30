سوريا تعلن موقفها من قمة زعماء الكوريتين

رحبت سوريا بنتائج اللقاء الذي تم بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه ان بتاريخ 27 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": تابعت الجمهورية العربية السورية باهتمام اللقاء الذي تم بين رئيسي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكوريا الجنوبية في المنطقة العازلة في بانمونجوم المنعقد بتاريخ 27 أبريل الجاري… وانسجاما مع حرص سوريا على استتباب الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية فإنها ترحب بالإعلان الصادر عن هذا اللقاء لأنه يساهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين وتعزيز التعاون من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين.

© AP Photo / Matt Dunham ماتيس: مستعدون لبحث سحب قواتنا من شبه الجزيرة الكورية

وأضاف المصدر: الجمهورية العربية السورية تؤيد الخطوات التي تؤدي إلى إبرام اتفاقية سلام ترسخ الثقة وتحقق آمال وتطلعات الشعب الكوري في البلدين.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.