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14:58 01 مايو/ أيار 2018
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    رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يقدم عرضا حول برنامج إيران النووي

    نتنياهو عن خوض حرب مع إيران: لا أحد يسعى وراء هذا التطور

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رده على سؤال عن خوض حرب مع إيران، أن "لا أحد يسعى وراء هذا التطور".

    وقال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية إنه "أراد أن يسمع العالم" مزاعمه بأن لديه دليل على برنامج نووي إيراني سري، ولهذا تحدث أمس باللغة الإنجليزية.

    لافتا في هذا الصدد "اعتقدت أنه من المهم أن يستمع أكبر جمهور ممكن إلى النتائج المثيرة التي وجدناها".

    نتنياهو
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
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    ويأتي تصريح نتنياهو اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من كشفه النقاب عما قال إنه دليل على الجهود السرية التي تبذلها طهران على الرغم من الاتفاق متعدد الأطراف (الاتفاق النووي الإيراني) الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

    وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لخوض حرب ضد إيران، قال: "لا أحد يبحث عن هذا النوع من التطور… إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

    وكشف رئيس الوزراء نتنياهو، عن حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

    وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

    مضيفا أن طهران "تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، وأن "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".

    انظر أيضا:

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    أخبار الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إسرائيل, وثائق, البرنامج النووي الإيراني, الحكومة الإسرائيلية, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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