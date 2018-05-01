اعتقال زوجين إيرانيين بتهمة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى أرمينيا

أعلن المكتب الصحفي لقوى الأمن الوطني في جمهورية أرمينيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال زوج وزوجته من إيران، بسبب تهريبهم كمية كبيرة جدا، من المخدرات إلى جمهورية أرمينيا.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi الأمن الإيراني يضبط شحنة مخدرات تزن 3 أطنان تقريبا بمحافظة سيستان وبلوشستان

يريفان — سبوتنيك . وجاء في البيان: " "الزوجان — مواطني إيران — باتفاق مسبق مع أحد المقيمين من مواطنيهم في أرمينيا، حصلوا في جمهورية إيران الإسلامية على الأفيون والميثامفيتامين والهيروين بكمية كبيرة جدا، وأحضروها معهم إلى أرمينيا على متن رحلة جوية من طهران إلى يريفان، وحاولا تسليم الكمية [من المخدرات] إلى عميلهم [صاحب الطلب]، ولكن تم اعتقالهم من قبل قوى الأمن الوطني"، ولم يشر البيان حجم كميات المخدرات.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضية جنائية بهذه الواقعة، بموجب مادة" تهريب المخدرات بكميات كبيرة للغاية" و"الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالحجم الكبير جدا، ولغرض الترويج"، في قانون العقوبات الجنائية لجمهورية أرمينيا.

ويشار إلى أن العقوبة القصوى، للجنايات التي تم تنفيذها في حال تم إثباتها، بموجب قانون العقوبات الجنائية لجمهورية أرمينيا على الحبس الفعلي في السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.