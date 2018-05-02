زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لعصيان مدني

دعا زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا، أمس الثلاثاء 1 مايو/أيار، إلى حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد بعدما أحبط الحزب الحاكم مسعاه لتولي رئاسة الوزراء.

وقال نيكول باشينيان في خطاب أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا في العاصمة يريفان "إنه اعتبارا من الساعة 8:15 صباح الأربعاء سيبدأ أنصاره في سد الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المطارات"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Asatur Esayants نيكول باشينيان مرشحا وحيدا لشغل منصب رئيس وزراء أرمينيا

وخاطب باشينيان لأنصاره في ميدان الجمهورية بالعاصمة يريفان:

سوف نغلق الشوارع والمطارات وخطوط قطارات الأنفاق والسكك الحديدية، كل شيء يمكن تعطيله.

ويشعل الاحتجاج المزمع على مدار يوم كامل في البلد السوفيتي السابق مواجهة بين حركة باشينيان التي حشدت آلافا من الناس في الشوارع وبين نخبة حاكمة مصممة على التشبث بالسلطة ولا تزال تتحكم في جهاز الأمن.

يذكر أن باشينيان كان قد فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة من الأصوات في البرلمان كي يصبح رئيسا للوزراء بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت سيرج سركسيان على التنحي.

وكان باشينيان، وهو المرشح الوحيد للمنصب، قد طالب النواب الأفراد بالتخلي عن الالتزام الحزبي ودعمه بعدما قال الحزب الجمهوري الحاكم إنه لن يصوت له.