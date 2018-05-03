مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم على بنك بأرمينيا

أعلنت الشرطة الأرمنية، اليوم الخميس، مقتل شخص وأصيب اثنين آخرين في هجوم قام به أشخاص مجهولون على بنك في العاصمة الأرمنية يريفان.

يريفان — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للشرطة، إدغار جانويان لـوكالة "سبوتنيك": "أسفر إطلاق النار في البنك عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين".

© Sputnik . Sputnik في أرمينيا... العصيان المدني يبدأ بإغلاق الطرق المؤدية للعاصمة

وأغلق محتجون في أرمينيا، أمس الأربعاء 2 مايو/ أيار، بعض مداخل العاصمة يريفان وطريقا إلى المطار، بعد أن أعلن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.

وقال باشينيان في خطاب أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا في العاصمة، أمس، إنه اعتبارا من الساعة 8:15 صباح الأربعاء سيبدأ أنصاره في سد الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المطارات.

وفشل زعيم المعارضة الأرمينية، نيكول باشينيان، في الحصول على الأغلبية اللازمة من الأصوات في البرلمان كي يصبح رئيسا للوزراء، يوم الثلاثاء 1 مايو/أيار.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركيسيان رئيسا للوزراء بدأت، في 13 نيسان/أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "الثورة المخملية" في أرمينيا.