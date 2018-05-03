مقتل 116 شخصا إثر عاصفة رملية ضربت عدة مناطق في الهند

© Photo / Pixabay الهند تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات تحت سن 12 عاما

وكان موقع "إن دي تي في " الهندي أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن "وفاة 64 شخصا في ولاية أوتار براديش، 43 منهم في أغرا وحدها، وفي راجستان المجاورة، وصل عدد القتلى إلى 31، وقد اجتاحت العاصفة دلهي أيضًا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر أو أضرار هناك".

يشار إلى أن هبوب العاصفة جاء في وقت مفاجئ قبل بدء موسمها المعتاد بأكثر من 6 أسابيع.