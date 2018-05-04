إجراءات أمنية جديدة لتفتيش المسافرين إلى الولايات المتحدة

ووسط مخاوف متصاعدة من إمكانية إخفاء متفجرات بدأت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية الصيف الماضي عمليات فحص أكثر صرامة للأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون الأمريكيون.
وتقول المذكرة إنه تمت مطالبة المطارات الأجنبية أيضا بتطبيق سياسة إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية التي بدأ تطبيقها في منتصف عام 2017 والتي تطلب من المسافرين إخراج الطعام والمساحيق والمواد الأخرى "التي تحول دون التقاط أجهزة الأشعة السينية لصور واضحة".
ووفقا لـ"رويترز"، قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية في المذكرة، والموجهة إلى المطارات الخارجية ووكالات حكومية وكيانات أخرى إن "الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون مع الحكومات الأجنبية في تفريغ الحقائب من هذه المحتويات وتعزيز فاعلية الأمن في نقاط التفتيش الرئيسية بها".
وقال مسؤولون أمريكيون إن التعزيزات الأمنية ليست نتيجة لتهديدات جديدة.
وتهدف المذكرة إلى تفتيش المسافرين من 280 مطارا في 105 دول تسير رحلات للولايات المتحدة. ويصل نحو 325 ألف مسافر إلى الولايات المتحدة يوميا على متن 2100 رحلة جوية.
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