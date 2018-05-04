نائب وزير الخارجية الروسي: لا أدلة لدى موسكو تؤكد مقتل زعيم "داعش"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن لا أدلة لدى بلاده تؤكد مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

دونشنبه- سبوتنيك وذكر سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، أن "الأنباء عن مقتله وردت حسبما أذكر، عشر مرات، لكننا لا نستطيع القول أن البغدادي لم يعد موجودا ما لم نتأكد من أن هذه المعلومات مؤكدة بحقائق محددة".

يتبع…