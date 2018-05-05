أردوغان: نقف بثبات في عفرين وسنبقى حتى تحقيق الأمن كاملا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن قوات بلاده ستبقى في عفرين السورية، حتى تحقيق الأمن فيها كاملاً.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء شبابي تم عقده ضمن "مهرجان إسطنبول الشبابي"، أن الهدف التالي لأنقرة هو تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج. كما ذكرت وكالة "الأناضول"

وأشار الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة اعتقدت أنها ستحصل على نتائج من خلال التعاون مع الإرهابيين، إلا أنها لم تحصل على هدفها المنشود.

وأضاف: "هدفنا واضح في المرحلة القادمة، ونحن الآن نقف بثبات في عفرين وسنبقى هناك حتى تحقيق الأمن كاملا فيها، وبعدها أمامنا إدلب وتل رفعت ومنبج".

وتابع أردوغان: "نواصل المباحثات مع الولايات المتحدة، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر، نحن غير طامعين في أراضي سوريا، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من السيطرة على عفرين بالكامل، بعد 64 يومًا على انطلاق العملية.