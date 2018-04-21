أردوغان: العملية في سوريا ينبغي أن تستمر وتأتينا تهديدات من عين العرب

وأضاف الرئيس التركي أنه "تأتينا تهديدات من عين العرب"، وأنه يريد "بسط السيطرة على إدلب ومن ثم التوجه إلى تل رفعت ومنبج، وهناك مناطق في سوريا نتعرض منها لتهديدات خطيرة بينها عين العرب".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا "لاتمنع أي أحد من المشاركة في عملية التسوية حول سوريا".
وأوضح رئيس تركيا أن عملية جنيف لم تخرج بأي نتيجة حتى الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر" المدعوم من الجيش التركي بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.
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