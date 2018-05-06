طرح أغرب هدية تاريخية "مقززة" في مزاد علني (فيديو)

مع قرب موعد زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، سيجد جوع العامة تجاه كل ما هو ملكي ما يرضي شهيته، إذ ستباع قطع من كعك حفلات زفاف ملكية عمرها عشرات الأعوام في مزاد.

وتشمل القطع المعروضة للبيع شريحة من كعكة حفل زفاف الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا و الأميرة ديانا ، وكذلك حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.





© REUTERS / Alexi Lubomirski/Pool كيف سينعش زفاف الأمير هاري وميغان ماركل اقتصاد بريطانيا وقالت دار جوليان للمزادات، إنه من المتوقع أن تباع كل قطعة من قطع الكعك الخمس بمئات وربما آلاف الدولارات، عند عرضها للبيع كتذكارات في شهر يونيو/حزيران المقبل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.





ولكن دارين جوليان، الرئيس التنفيذي، لدار جوليان للمزادات في لوس أنجلوس نبه من يتوقون لتذوق الكعك الملكي، قبيل المزاد الذي يقام يوم 23 يونيو حزيران، وقال "إنها ليست صالحة للأكل".





وقالت دار المزادات إن إحدى الشرائح المعروضة من كعكة زفاف تشارلز وديانا، ومعروضة في صندوق أبيض، كتب عليه باللون الفضي: "قصر بكنجهام 29 يوليو 1981"، وملفوفة في شرشف ورقي، ومن المتوقع أن تجلب ما بين 800 و1200 دولار (590-885 جنيه استرليني).

$300 to $1200 for a slice of cake? The price of a piece of royal wedding history. Via @ReutersTV pic.twitter.com/zQK4BfO6x0 — Reuters Top News (@Reuters) May 5, 2018

وقال جوليان: "حصلنا على هذه الشرائح من إناس حضروا حفلات الزفاف واحتفظوا بها منذ ذلك الحين في المجمد" مضيفا أنه لم يتم حفظها بأي طريقة أخرى".





ومن المتوقع أن تجلب قطعة من كعكة زفاف ويليام وكيت ما بين 600 و800 دولار.





وباعت دار جوليان قطعة من نفس الكعكة مقابل 7500 دولار في عام 2014.





وتشمل المعروضات قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز في عام 2005، وكعكة زفاف الأمير أندرو وسارة فيرغسون في عام 1986. ومن المتوقع أن تجلب كل منهما ما بين 600 و800 دولار.





ومن المتوقع أن تجني شريحة من كعكة زفاف الأميرة آن وزوجها الأول الكابتن مارك فيليبس في عام 1973 ما بين 300 و500 دولار.





وقال جوليان "من الصعب نوعا ما أن تتخلص من شيء منحتك إياه العائلة المالكة".