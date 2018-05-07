مباحثات أوزبكستانية إماراتية لتنفيذ مشروعات مشتركة

استقبل رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزييف، نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وناقش الطرفان آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة.

طشقند — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكستانية اليوم الاثنين 7 مايو /آيار: "رحب رئيس الدولة بالضيف، وأشار بارتياح إلى تزايد الاتصالات المختلفة بين أوزبكستان والإمارات العربية المتحدة".

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ووفقا لبيان المكتب الصحفي، ناقش الطرفان خلال الاجتماع، الاتجاهات الرئيسية للتعاون الثنائي، بما في ذلك مسألة جذب "المستثمرين الإماراتيين لتنفيذ مشاريع واعدة في أوزبكستان".

واتفق الجانبان على تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، في مجال النفط والغاز والكيماويات والبناء والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

وأشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى دعم الحكومة الإماراتية الكامل لمبادرات أوزبكستان، التي طرحت في المؤتمر الدولي حول أفغانستان في مارس/ آذار، والمقترحات المقدمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وكان مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أعرب خلال دورته الحالية المنعقدة في دكا، عن دعمه للجهود التي تبذلها أوزبكستان والرامية إلى ضمان التسوية السلمية للوضع في أفغانستان، وأشار إلى أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول أفغانستان، والذي عقد في طشقند على مدى يومي 26-27 مارس الماضي.

ووافق المجلس أيضا على مشروعات قرارات تقدمت بها أوزبكستان، بشأن عقد القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضايا الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا في أوزبكستان عام 2020، وحول إنشاء مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، بالإضافة إلى إنشاء المركز الإسلامي الدولي للعلماء الشباب في أوزبكستان.