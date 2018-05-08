وزيرا الخارجية الألماني والروسي يجتمعان في موسكو الخميس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والروسي سيرغي لافروف، سيبحثان يوم 10 مايو / أيار الجاري، الأوضاع في سوريا ودونباس والعلاقات الثنائية.

© REUTERS / RODI SAID البنتاغون يعلن عن عدد العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق

برلين — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار: "سيقوم وزير الشؤون الخارجية هايكو ماس، بزيارة إلى موسكو بمناسبة توليه منصبه".

وأضاف البيان: "سيجري ماس محادثات مع نظيره سيرغي لافروف وسيبحث معه الأوضاع في سوريا وشرق أوكرانيا وكذلك العلاقات الألمانية الروسية وقضايا أخرى".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الشهر الماضي، إن بلاده تتوقع من روسيا مساهمة بناءة في تسوية الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا تؤيدان إنشاء صيغة جديدة للمفاوضات حول سوريا.