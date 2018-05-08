لافروف: نسعى لعدم تكرار "فظائع" الحرب العالمية الثانية

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة من الدول، وتؤكد استعدادها لإيجاد توازن بالمصالح المتبادلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار خلال وضع أكاليل زهور على نصب تذكارية لدبلوماسيين سوفيتيين قتلوا أثناء الحرب الوطنية العظمى: "روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة، ونحن منفتحون دائما على الحوار الصادق والصريح، الذي يعتمد على احترام مصالح جميع الشركاء والسعي لتحقيق توازن بين هذه المصالح".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين يحيي ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى تحت أمطار الصيف (فيديو)

وشدد لافروف، على أن موسكو مستمرة في انفتاحها على الحوار، وقال إن موسكو ستدعم هذه المبادئ باستمرار وستعمل كل ما بوسعها لضمان عدم تكرار الفظائع، التي عانت منها الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية

وأشار وزير الخارجية، إلى أن حقيقة التهديدات المشتركة والعدو المشترك، سمحت للدول التي لها إيديولوجيات متعاكسة أن تتوحد من أجل النصر المشترك.

وتابع لافروف: "أنا مقتنع بأنه يجب علينا جميعا أن نتعلم من هذه التجربة، التي لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالوضع العالمي اليوم".

يذكر أن عيد النصر على النازية هو عيد وطني يتم الاحتفال به يوم 9 مايو/أيار من كل عام في روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وفي هذا اليوم عام 1945 استسلمت ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، التي تعرف في روسيا بـ "الحرب الوطنية العظمى"، التي قدم الشعب السوفياتي خلالها أكثر من 25 مليون قتيل.