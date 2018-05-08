انفجار حافلة في وسط روما بعد اشتعال النار فيها

قال شهود إن حافلة ركاب انفجرت بعدما اشتعلت فيها النيران في وسط روما، اليوم الثلاثاء، مما أدى لتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق وسط العاصمة في تاسع حريق من نوعه منذ بداية العام.

وقالت هيئة النقل المحلية (أتاك) إن السائق والركاب نجحوا في الخروج من الحافلة، التي توقفت بالقرب من نافورة تريفي الشهيرة، قبل أن تلتهمها النيران. ولم يصب أحد في الحادث ولا يوجد شبهة جنائية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Manuel Silvestri إيطاليا تعتقل 5 أشخاص في عملية واسعة لمكافحة الإرهاب

وشهد عام 2017 تدمير أو تلف نحو 20 حافلة في روما بسبب حرائق.

وألقى الإعلام الإيطالي المسؤولية على أسطول حافلات روما العتيق وسوء الصيانة. وقالت "أتاك" التي تتكبد ديونا ثقيلة إنها كثفت أعمال الصيانة وتعمل على حل المشكلة.

وقال رئيس سابق للشركة العام الماضي إنها ترزح تحت نير دين تصل قيمته إلى نحو 1.3 مليار يورو (1.54 مليار دولار) وينبغي أن تعلن إفلاسها.

وذكر تقرير داخلي للشركة أن 36 بالمئة من حافلات الشركة متوقفة ولا تعمل لأنها معطلة أو خاضعة للصيانة بينما ترتفع النسبة إلى 50 بالمئة من أسطول قطارات الترام.