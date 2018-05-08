إيران ترد على تصريحات ترامب لماكرون بشأن الاتفاق النووي

يرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة سترتكب "خطأ" إذا انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال ظريف في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية: "إذا ارتكب ترامب هذا الخطأ وألغى الاتفاق، فسوف يتعين عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في ظل وضع أسوأ".

© AFP 2018 / Ludovic Marin ترامب أبلغ ماكرون بانسحابه من الاتفاق النووي... ونيته التصعيد ضد إيران

ولم يقدم الوزير تفاصيل أو يوضح الحقوق التي يقصدها.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سينسحب من الاتفاق النووي، بل وسيعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأعلن ترامب يوم أمس الاثنين، أنه في يوم 12 أيار/ مايو الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز/ يوليو 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.