الرئيس الصيني يدعو نظيره الأمريكي لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي "أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ موقف الصين إزاء مشكلة شبه الجزيرة الكورية. وأكد أن الجانب الصيني يؤيد لقاء الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي وأعرب عن أمله بأن يجد الطرفان تجاوبا، وسيتم أخذ مخاوف كوريا القانونية بشأن أمنها بعين الاعتبار".

كما أعرب شي جين بينغ عن أمله في أن تتوصل واشنطن وبيونغ يانغ إلى الثقة المتبادلة وتمضيان قدما بعملية التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية.

وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية استعداد الجانب الصيني لبذل كافة الجهود النشطة ولعب دور بناء في نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة، وكذلك في إقامة سلام دائم وراسخ في المنطقة.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد أكدتا يوم الجمعة الماضي، خلال المحادثات التجارية في بكين، التزامهما بحل المشكلات التجارية والاقتصادية القائمة عبر الحوار.