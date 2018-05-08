ترامب: الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

سبوتنيك. وقال إن لديه إثباتات فعلية على استمرار النظام الإيراني بالعمل للحصول على قنبلة نووية، مؤكدا أن النظام الإيراني يدعم المنظمات الإرهابية ويعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران

وقال ترامب اليوم الثلاثاء في كلمة متلفزة لإعلان موقفه من الاتفاق النووي الإيراني إن:

النظام الإيراني يدعم المنظمات الإرهابية مثل "حزب الله" و"حماس" و"طالبان" و"القاعدة" ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأضاف "الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم".

وأكد ترامب "اليوم لدينا إثبات فعلي على أن إيران مستمرة بالعمل للحصول على القنبلة وهو ما كشفته المستندات التي أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي"، مشددا "لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيؤدي ذلك إلى سباق تسلح في المنطقة".