بومبيو: نعمل مع حلفائنا للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الحلفاء للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الإيراني.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان، الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واستئناف العقوبات ضد إيران "بعد انسحابنا من الاتفاق النووي، سنواصل العمل مع حلفائنا لإيجاد حل حقيقي، وشامل، ومستمر لمواجهة تهديدات إيران".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب: الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم

وأضاف بومبيو "تشاركنا اهتماماتنا مع حلفائنا الأوروبيين، وحول العالم أيضا، لإيقاف إيران عن تطوير الأسلحة النووية".

وتابع وزير الخارجية "جهودنا كانت أوسع من مجرد التهديد النووي، وسنواصل العمل معا مع شركائنا للحد من التهديدات الإيرانية فيما يتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك لوقف أنشطتها الإرهابية حول العالم، والوقوف أمام توسعها وتهديداتها في الشرق الأوسط وما حوله".

ولفت بومبيو إلى أن "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وستذكر النظام الإيراني بالعزلة الاقتصادية والدبلوماسية التي ترتبت على أنشطته المتهورة والخبيثة".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

على الجانب الآخر أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد ايران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.