البيت الأبيض: فرض عقوبات جديدة على إيران الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار، أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات جديدة على إيران بدءا من الأسبوع المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن "كل العقوبات التي تم رفعها عن إيران وقت الاتفاق النووي ستفرض مرة أخرى، والولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة بدءا من الأسبوع المقبل".

© AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway البنتاغون لا يتوقع طلب تمويل إضافي من الكونغرس بسبب الانسحاب من اتفاق إيران

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، أن "الموقف السخيف وغير المهذب للرئيس الأمريكي لن يجد آذانا صاغية في العالم".

وأشار الوزير حاتمي إلى أن الشعب الإيراني "سيواصل نهجه المشرف بإرادة وعزم ثابتين".

وفي كلمة له أمام مسؤولين في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قال حاتمي: إن موقف ترامب أظهر أن هذا الشخص لا يحترم مطلقا تعهدات بلاده، معتبرا أن اتخاذ مثل هذه السياسات سوف يزيد من عزلة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى ويسهم في زعزعة الثقة بأمريكا في الساحة الدولية. بحسب ما نقلته وكالة "إرنا".