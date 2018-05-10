ليبرمان: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا

وأضاف ليبرمان، في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب، اليوم الخميس، 10 مايو/آيار، أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى"، مؤكداً عدم سقوط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل.
وكان الجيش السوري أعلن قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة، فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.
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