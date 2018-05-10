روسيا تحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر قمح في العالم

أفادت وزارة الزراعة الروسية أن موسكو صدرت خلال العام الزراعي (2017-2018) 35.2 مليون طن من القمح، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الزراعي الماضي نسبتها 44 في المائة.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان بهذا الشأن اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى مصلحة الجمارك الفيدرالية حتى يوم 9 مايو الحالي، تم تصدير نحو 45.3 مليون طن من الحبوب.

© Sputnik . Sergei Subbotin "الصيف المبكر"... خطر يهدد القمح المصري

وبلغ حجم صادرات القمح منذ بدية الموسم الزراعي أكثر من 35.2 مليون طن، وهذا ما يزيد عن مؤشر الموسم الماضي بنسبة 44 في المائة.

وبلغ حجم صادرات الحبوب في العام الزراعي الماضي 35.474 مليون طن، منها 27.075 مليون طن من القمح.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أن يبلغ حجم صادرات الحبوب في العام الزراعي الحالي نحو 53 مليون طن، منها حجم صادرات القمح الذي يقدر بـ40 مليون طن.

ووفقا للتقديرات الصادرة عن مجلس الحبوب الدولي، ستحتل روسيا في هذا العام الزراعي المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث حجم صادرات القمح والمرتبة الثانية من حيث حجم صادرات الحبوب بشكل عام.