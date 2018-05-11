ألمانيا: نبحث مع روسيا والصين تطورات الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب أمريكا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أن بلاده تتفاوض مع روسيا والصين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لكن لا يوجد حديث حول الاتحاد ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

برلين — سبوتنيك. وقال ألتماير، على أثير قناة "دي إل إف" الألمانية اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار: "نحن نتباحث مع روسيا، ونتباحث مع الصين، وبطبيعة الحال، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لكن أعتقد أنه من الخطأ الاتحاد ضد الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا والصين".

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وأضاف: "الولايات المتحدة لا تزال شريكنا في حلف شمال الأطلسي، ولدينا علاقات اقتصادية وثيقة وجيدة للغاية بين الولايات المتحدة وأوروبا وألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء الماضي 8 مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت نفسه، في جميع التقارير العشرة، التي قدمتها بهذا الخصوص، امتثال إيران للاتفاقيات في إطار الاتفاق النووي.