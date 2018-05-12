كوبا تدين القرار الأميركي بنقل سفارتها إلى القدس

المكسيك- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الكوبي:"أكد كانيل معارضته للقرار الأحادي من جانب الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة".
كما أكد الزعيم الكوبي الجديد دعم كوبا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وحدد ترامب لاحقا يوم 14 أيار/مايو موعدا لافتتاح السفارة في القدس، تزامناً مع احتفال إسرائيل بعيد "الاستقلال" الـ 70، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة.
وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالم العربي والإسلامي وخاصة لدى الفلسطينيين، الذين قطعوا الاتصالات مع الإدارة الأميركية في أعقاب القرار.
وازدادت العلاقة توترا بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، بعد تجميد الأخيرة لدعمها المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
كما شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي.
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