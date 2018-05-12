كوبا تدين القرار الأميركي بنقل سفارتها إلى القدس

أدان رئيس مجلس الدولة ومجلس وزراء كوبا ميغيل دياز كانيل يوم الجمعة قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس خلال الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هافانا.

المكسيك- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الكوبي:"أكد كانيل معارضته للقرار الأحادي من جانب الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة".

كما أكد الزعيم الكوبي الجديد دعم كوبا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف: القرار الأميركي بشأن القدس أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود

يذكر أن ترامب أعلن في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وحدد ترامب لاحقا يوم 14 أيار/مايو موعدا لافتتاح السفارة في القدس، تزامناً مع احتفال إسرائيل بعيد "الاستقلال" الـ 70، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة.

وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالم العربي والإسلامي وخاصة لدى الفلسطينيين، الذين قطعوا الاتصالات مع الإدارة الأميركية في أعقاب القرار.

وازدادت العلاقة توترا بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، بعد تجميد الأخيرة لدعمها المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

كما شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي.