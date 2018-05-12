طلقة تحذيرية من بكين لواشنطن

رأت أوساط مراقبة أن الصين أحرزت انتصارا على الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة.

والمقصود بهذا الانتصار إنشاء نظام دفاعي في جزر بحر الصين الجنوبي.

© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua البنتاغون يعلق على نشر الصين "سرا" صواريخ على جزر متنازع عليها

وأفادت معلومات صحفية بأن جمهورية الصين الشعبية وضعت صواريخ مضادة للطائرات يبلغ مداها 300 كيلومتر، وصواريخ مضادة للسفن يبلغ مداها 550 كيلومترا، ووسائط إعاقة تشويشية في جزر اسبراتلي وباراسيل.

وإجمالاً أقامت الصين 27 مخفرا دفاعيا في جزر بحر الصين الجنوبي، بحسب الاستخبارات الأمريكية.

وأثار ذلك حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية. وعبرت المتحدثة باسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن القلق وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب قلق الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل الإجابة هي أن الدفاعات التي أنشأتها الصين في الجزر التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن شواطئها تجعل شن الهجوم المباغت على الصين مستحيلا مع العلم أن الهجوم على الصين لا يمكن أن يشنه أحد غير الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأت الأوساط المراقبة أن الصين أطلقت بذلك طلقة تحذيرية باتجاه مصدر الهجوم الممكن، وحققت انتصارا على المهاجم المحتمل.