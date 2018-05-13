البيت الأبيض: نزع أسلحة كوريا الشمالية يجب أن يشمل الكيميائية والبيولوجية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن نزع السلاح من كوريا الشمالية لابد وأن يشتمل على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بولتون خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي أن أن" الأمريكية، ردا على سؤال حول ما هو "نزع السلاح النووي الكامل" الذي تسعى إليه الولايات المتحدة: "هذا يشمل جميع جوانب البرنامج النووي."

وأضاف: وبالطبع برنامج الصواريخ البيولوجية، كما هو الحال مع إيران، وكل جوانب استيرادها للأسلحة النووية. أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى برنامجها للأسلحة الكيميائية والبيولوجية."

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وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "هذا برنامج طموح، ومن المهم التحقق مما إذا كانت كوريا الشمالية قد اتخذت قرارا استراتيجيا بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل."

وأكد بولتون أن بلاده لا تستبعد تقديم مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.

وقال بهذا الصدد: "كنت لأدرس المساعدة الاقتصادية من جانبنا." مؤكدا على أن نزع أسلحه كوريا الشمالية يجب أن تكون "كاملة ومن الممكن التحقق منها ولا رجعة فيها".

هذا وكان كيم جونغ — أون، وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه — إن، أواخر نيسان/ أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونغوم الحدودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحضيرات جارية لعقد قمة تجمعه وجونغ — أون. وكشف مؤخرا أن اللقاء سيعقد في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو القادم.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/ أبريل توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي.