نتنياهو: القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام وأدعو جميع الدول لنقل سفاراتهم إليها كما فعلت الولايات المتحدة".

القاهرة — سبوتنيك. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول العالم إلى الاقتداء بالولايات المتحدة ونقل سفاراتهم إلى القدس، مشددا على أن القدس ستبقى دوما عاصمة لدولة إسرائيل.

وفي كلمة له خلال حفل استقبال في وزارة الخارجية الإسرائيلية للوفد الأمريكي — المشارك في افتتاح مبنى مؤقت للسفارة الأمريكية في القدس غدا — قال: "القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام، وأدعو جميع الدول لنقل سفاراتهم إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة".

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف: القرار الأميركي بشأن القدس أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود

وأضاف رئيس الوزراء، "إسرائيل تعيش لحظة تاريخية وممتنون لقرار ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وتحتفل إسرائيل، غدا الاثنين 14 مايو/ أيار، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل، التي يقابلها استعدادات فلسطينية للتعبير عن رفض القرار الأمريكي والتأكيد على "الحقوق الفلسطينية التاريخية".

وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها في احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له غدا الاثنين، بحضور إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.