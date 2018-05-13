إيفانكا ترامب تصل تل أبيب على رأس الوفد الأمريكي لافتتاح السفارة

وصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد 13 مايو/ أيار، إلى مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب، على رأس الوفد الأمريكي لحضور افتتاح سفارة واشنطن في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن إيفانكا ترامب وصلت برفقة زوجها جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

كما لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه سيكون هناك 250 عضوا في الوفد الأمريكي ، بما في ذلك أعضاء من الكونغرس وحاخامات ومسؤولين في الإدارة. وكذلك السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وحاكم فلوريدا ريك سكوت، وأعضاء الكونغرس ليندسي غراهام وتيد كروز ومايك لي ودين هيلر وجو ويلسون وتيد داتش.

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة نائب وزير الخارجية سوليفان مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب وزير الخارجية تسيبي هوتوفيلي والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم.

وكان الرئيس الأمريكية قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن افتتاح سفارتها في القدس سيكون يوم 14 مايو/أيار الجاري.