روحاني: طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية والعقوبات بل وحتى التهديد بالحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.