الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه صفعة قاسية للدولار

أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الانتقال من الدولار إلى اليورو عند الدفع مقابل إمدادات النفط من إيران.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "لدي معلومات تشير إلى نية الاتحاد الأوروبي الانتقال من الدولار إلى اليورو لدى الدفع مقابل النفط الإيراني".

© REUTERS / Francois Lenoir تنسيق أوروبي إيراني للحفاظ على الاتفاق النووي

وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، يوم أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بالاتفاق النووي الإيراني ، مشيرة إلى أن بروكسل ستساعد إيران اقتصاديا بعد تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق، والحديث يدور عن الاستمرار ببيع النفط والغاز الإيراني، واستمرار النقل الجوي والبحري مع إيران وتفعيل العقود الاقتصادية، والعمل على آليات ثانوية لحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، والسعي لحلول عملية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يزور المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميغيل أرياس كانيتي، إيران، في 19-20 أيار / مايو الجاري، لمناقشة التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، كجزء من تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ اتفاق