غارات تركية تسفر عن تدمير 12 هدفا شمالي العراق

شنت تركيا عددا من الغارات الجوية على معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، ما أسفر عن تدمير 12 هدفا شمالي العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

#عاجل | غارات تركية على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية تسفر عن تدمير 12 هدفاً شمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 18, 2018

وكان الجيش التركي أعلن، أمس الخميس، "تدمير مخبأ متفجرات في منطقة "هاكورك" شمالي العراق، في إطار العمليات المستمرة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

وأكدت رئاسة الأركان التركية، في بيان، استمرار العمليات العسكرية ضد المنظمة شمالي العراق.

وأشارت إلى العثور على المخبأ وبداخله 35 عبوة ناسفة يدوية الصنع، وكميات كبيرة من المتفجرات، فضلا عن مستلزمات معيشية.

وأوضحت أن القوات دمرت المخبأ بشكل محكم.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود، وجرى استئناف النزاع المسلح بين الطرفين في يوليو/تموز عام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في مارس/آذار من العام 2013.

وتشن القوات التركية من حين إلى آخر غارات شبه دورية على مواقع هذا الحزب الكردي في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن "هجمات إرهابية" هناك، حسب ما تقوله أنقرة.