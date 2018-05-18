نتنياهو: "تطورات مفاجئة" في العلاقة مع دول عربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك تطورات إيجابية في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو خلال المناسبة التوراتية التقليدية، في مقره الخميس: "أرحب بوجود نقاش في إسماعيل (العرب)، في موضوع مهم لنا، يقوم حول ما إذا كانت مشاكلهم المركزية كعرب تأتي من مكان آخر غير إسرائيل"، وفقا للصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن نتنياهو: "تحديدا اليوم يوجد لدى أبناء إسماعيل تطورات إيجابية لا يعلم دائما الجمهور عنها، وهي مفاجئة…التطورات السلبية معروفة، لكن الإيجابية معروفة أقل، ونحن نتعامل مع السلبية ونبحث عن الإيجابية أيضا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أنه رغم أنه لم يسم هذه الدول بأسمائها، فالأمر يتعلق على ما يبدو بدول الخليج مثل السعودية والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى ما نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأسبوع الماضي، بشأن اللقاء الذي جمع نتنياهو والدبلوماسي الإماراتي، يوسف العتيبة، خلال زيارته إلى واشنطن في مارس/ آذار الماضي.

وبحسب تقرير الوكالة فإن نتنياهو كان يتناول طعام العشاء في أحد مطاعم العاصمة الأمريكية حيث كان السفير الإماراتي موجودا في المكان برفقة شخصيات أخرى. وحين علم العتيبة بوجود نتنياهو، دعاه هو وزوجته سارة إلى طاولته وتحدث الاثنان في بعض المسائل السياسية قبل أن يصافح نتنياهو السفيرالإماراتي ويغادر المطعم.