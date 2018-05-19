إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي ونأمل أن تتحقق وعودها

وأضاف صالحي، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانتي، اليوم السبت، 19 مايو/أيار: "نأمل أن تثمر جهودهم… تصرفات الولايات المتحدة… توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وكان قادة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أكدوا أن شروط الصفقة الإيرانية يجب الالتزام بها من قبل جميع المشاركين بما فيها إيران.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو/أيار الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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