القوات الأوكرانية توثق 58 حالة قصف على مواقعها في دونباس خلال اليوم الفائت

أعلن ممثلو عملية القوات الموحدة في أوكرانيا، اليوم الأحد، عن توثيق 58 حالة قصف لمواقعهم في دونباس خلال اليوم الماضي، أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، خلال الـ24 ساعة الماضية: الميليشيا [ وحدات الدفاع الشعبي] " انتهكت 58 مرة نظام الهدنة".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الجيش الأوكراني، أنه "خلال الأعمال القتالية أصيب ثلاثة جنود بجروح".

© Sputnik . Nikolay Sidorov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 7 مرات خلال اليوم الماضي

وأشير إلى أنه قد جرى إسعاف الجرحى إلى المؤسسات الطبية.

ووفقاً للبيانات، جرى إطلاق النار باستخدام مدفعية عيار 122 ملم و قذائف هاون عيار 120 و 82، كذلك عربات مشاة مدرعة.

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، ويتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

وكتب بوروشينكو على صفحته الرسمية في فيسبوك: "اليوم، 30 نيسان/أبريل، تغيرت صيغة عملية مكافحة الإرهاب إلى صيغة القوات الموحدة، وستعتمد قيادة وسائل القوات المسلحة لأوكرانيا على قائد القوات الموحدة"، وبالتالي انتهى نظام عملية مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في نيسان/أبريل عام 2014.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.